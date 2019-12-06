ظريف يلفت إلى اعتراف أميركي بشرعية أنشطة إيران الصاروخية

لفت وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ اليوم إلى اعتراف المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ​براين هوك​ بأن الاختبارات الصاروخية التي تجريها ​طهران​، لا تخالف الشرعية الدولية.

واشار ظريف معلقا على تصريحات أدلى بها هوك خلال ​مؤتمر​ صحفي في ​الخارجية الأميركية​ أمس الخميس، الى ان "براين هوك ذكّر شركاءنا الأوروبيين في ​الاتفاق النووي​ في الوقت المناسب، حين اعترف صراحة بأن اختبار ​الصواريخ​ ليس محظورا في قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2231".

وقال هوك في معرض رده على طلب التعقيب على رسالة وزعتها ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة طهران الصاروخية الباليستية، إن "أحد أوجه القصور في الاتفاق النووي الإيراني هو أنه أنهى حظر التجارب الصاروخية الإيرانية".

واتهم الثلاثي الأوروبي في الرسالة إيران بالمضي قدما في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في مخالفة لقرار من مجلس الأمن الدولي، يطالب طهران بالكف عن مثل هذه الأنشطة.

من جانبه، انتقد ظريف رسالة الدول الثلاث، ووصفها بـ"الكاذبة واليائسة"، متهما هذه الدول بالرضوخ "للبلطجة الأميركية".