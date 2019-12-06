مسؤول إيراني: لن نتنازل عن حقنا في إنتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر

أكد سفير ومندوب ​إيران​ لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​، ​كاظم غريب آبادي​، في كلمة له على هامش الاجتماع الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن بلاده لن تتنازل عن حقها في إنتاج وتصدير ​النفط​ في ظروف الحظر والحصار الأميركي.

يذكر أن الاجتماع الـ 177 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، عقد، الخميس، بمشاركة 14 وزيرا للبحث حول تمديد أو تقليص إنتاج المنظمة للنفط من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق العالمية في العام القادم.