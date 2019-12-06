رجال الإطفاء في أستراليا يخشون من اقتراب حرائق الغابات من سيدني

أعلن مسؤول خدمة الإطفاء بولاية ​نيو ساوث ويلز​ الأسترالية شين فيتزيمونز أن "هناك قرابة 150 حريقا في أنحاء الساحل الشرقي ل​أستراليا​ وإن السلطات قلقة على وجه الخصوص من ثمانية حرائق بلغت الآن مستويات الطوارئ حول ​سيدني​ عاصمة الولاية والتي يقطنها نحو خمسة ملايين شخص"، مشيرا الى أن "هذه ​الحرائق​ يمكن أن تمتد لمسافة أكبر ناحية الشرق مما يعني للأسف الوصول إلى المزيد من المناطق المأهولة بالسكان والقرى والمؤسسات في أنحاء المنطقة"، مبينا أن "عدة حرائق في ​الشمال​ الغربي للمدينة تلاحمت لتشكل حريقا واحدا هائلا ساعدت في انتشاره الرياح الحارة والجافة".

وأدت ​حرائق الغابات​ إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص ودمرت أكثر من 680 منزلا منذ بداية تشرين الثاني الماضي ولا تزال الحرائق تشتعل في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وكوينزلاند.

وتشيع حرائق الغابات في أستراليا لكن موسم الحرائق بدأ هذا العام قبل الموعد المعتاد مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ لما فوق 40 درجة مئوية قبل بداية فصل الصيف بنصف الكرة الجنوبي.

