أعلن مسؤول خدمة الإطفاء بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية شين فيتزيمونز أن "هناك قرابة 150 حريقا في أنحاء الساحل الشرقي لأستراليا وإن السلطات قلقة على وجه الخصوص من ثمانية حرائق بلغت الآن مستويات الطوارئ حول سيدني عاصمة الولاية والتي يقطنها نحو خمسة ملايين شخص"، مشيرا الى أن "هذه الحرائق يمكن أن تمتد لمسافة أكبر ناحية الشرق مما يعني للأسف الوصول إلى المزيد من المناطق المأهولة بالسكان والقرى والمؤسسات في أنحاء المنطقة"، مبينا أن "عدة حرائق في الشمال الغربي للمدينة تلاحمت لتشكل حريقا واحدا هائلا ساعدت في انتشاره الرياح الحارة والجافة".
وأدت حرائق الغابات إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص ودمرت أكثر من 680 منزلا منذ بداية تشرين الثاني الماضي ولا تزال الحرائق تشتعل في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وكوينزلاند.
وتشيع حرائق الغابات في أستراليا لكن موسم الحرائق بدأ هذا العام قبل الموعد المعتاد مع ارتفاع درجات الحرارة لما فوق 40 درجة مئوية قبل بداية فصل الصيف بنصف الكرة الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال الإطفاء في أستراليا يخشون من اقتراب حرائق الغابات من سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.