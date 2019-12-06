مستشار رئيس اوكرانيا: مستعدون بناء جدار فاصل مع الدونباس بحال فشل قمة النورماندي

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أندري إيرماك أن "السلطات الأوكرانية مستعدة لبناء جدار في إقليم الدونباس الانفصالي في حال فشل قمة النورماندي المرتقبة في ​باريس​ وفشل عملية ​مينسك​ للسلام بشكل عام".

وفي تصريح له، أوضح إيرماك أنه "في حال عدم موافقة ​روسيا​ على وقف ​إطلاق النار​ وتبادل الأسرى سنبني جداراً في هذه الحالة، و​الحياة​ ستستمر".

ولفت الى "أننا للأسف سنعيش في ظل سيناريو أزمة مجمدة"، معتبراً أن "اتفاقيات مينسك للسلام قديمة".

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