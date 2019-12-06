مقتل 3 جنود إثر سقوط طائرة هليكوبتر في ولاية مينيسوتا الأميركية

أعلن حاكم ولاية ​مينيسوتا​ الأميركية تيم والز أن "​طائرة​ هليكوبتر من طراز "بلاك هوك"، سقطت في وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل 3 جنود كانوا على متنها، بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا، خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة".

ولفت والز الى أن "الطائرة تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا، وهي من طراز بلاك هوك يو إتش-60، وسقطت على بعد 16 ميلًا تقريبًا جنوب غربي سانت كلاود، في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية".

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