مسؤول روسي: سيتم على الأرجح توقيع اتفاق مع وتركيا حول تزويدها بدفعة جديدة من "إس-400"

أعلن مدير الهيئة ​الفدرالية​ الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، أن "​روسيا​ و​تركيا​ ستوقعان على الأرجح عام 2020 اتفاقا حول تزويد تركيا بدفعة جديدة من منظومات "إس-400"، مؤكدا أن "احتمال حدوث ذلك عال بما فيه الكفاية".

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أكد "أننا نعمل بشكل ممنهج على هذه المسألة. والأهم يكمن في وجود تصميم من كلا الطرفين لمواصلة التعاون في هذا المجال". وعن موضوع تزويد تركيا بطائرات حربية، قال: "المشاورات مستمرة، ونحن مستعدون لعرض مقاتلاتنا بسعر تنافسي".

وأكد أن "التعاون بين البلدين يتجاوز نطاق مسألة "إس-400"، مبينا أن "هناك مسائل أخرى في الأجندة".