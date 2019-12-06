كوريا الجنوبية تخصص مساعدة بقيمة 5 ملايين دولار لكوريا الشمالية

أعلنت وزارة الوحدة ب​كوريا الجنوبية​ عن عزم سيئول تقديم 5 ملايين ​دولار​ بشكل ​مساعدات​ إنسانية عبر ​منظمة الصحة العالمية​ لزيادة توافر الخدمات الصحية ​للنساء​ و​الأطفال​ في ​كوريا الشمالية​. وكانت المرة الأخيرة التي خصصت فيها كوريا الجنوبية أموالا لكوريا الشمالية عبر منظمة الصحة العالمية في 2014. وفي وقت سابق في حزيران الماضي، قدمت سيئول 8 ملايين دولار كمساعدات إنسانية ل​بيونغ يانغ​ من خلال هيئات ​الأمم المتحدة​.

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