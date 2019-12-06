قائد شرطة هونغ كونغ يحث المحتجين على السلمية قبل مسيرة ضخمة

حث قائد ​الشرطة​ في ​هونغ كونغ​ كريس تانغ، المواطنين على الاحتجاج بصورة سلمية قبل ما يُتوقع أن يكون مسيرة ضخمة مؤيدة للديمقراطية يوم الأحد، معربا عن أمله بأن "يتمكن مواطنونا من أن يظهروا للعالم بأسره أن شعب هونغ كونغ قادر على تنظيم مسيرة ضخمة بطريقة منظمة وسلمية. نحث الجهة المنظمة على مساعدة الشرطة في الحفاظ على النظام".

وفي خطوة نادرة منحت الشرطة أمس ​الضوء​ الأخضر للاحتجاج الذي تنظمه الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة التي دعت لمسيرات مليونية خلال الصيف. وتعتبر مسيرة يوم الأحد مقياسًا رئيسيًا لحجم التأييد للحركة الديمقراطية بعد فوزها الساحق في ​الانتخابات​ المحلية.