شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تقريرا برلمانيا عن قانون تنظيم الهيئات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

ومن المنتظر مناقشة التقرير خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، ويهدف مشروع القانون إلى أن تمارس مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة،

ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها، وما تقدمه من خدمات، فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.