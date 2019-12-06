شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرسوم المفروضة على الطلبة المسافرين على نفقتهم فى بعثات للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة مقدار الرسوم التى يتم فرضها على الطلبة الذين يسافرون للخارج على نفقتهم، مقابل ما يقدمه مكتب البعثات لهم من خدمات.

نصت المادة 28 من مشروع القانون على أن يفرض على الطلبة الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج رسوما لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نظير ما يقدمه مكتب البعثات المختص من خدمات لهم، بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات.

وبينت المادة أن تحصيل هذه الرسوم سيكون وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وذكرت المادة أن اللائحة التنفيذية ستحدد فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التى تقدم للطلبة.

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يذكر أن مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية تناقشه لجنة التعليم بمجلس النواب حاليا، ويهدف لتحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى اعداد الموفد وتأهيله.

ونص القانون فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات، خاصة على وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.