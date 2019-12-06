شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط لنقل الإخوان من قطر إلى ماليزيا وإندونيسيا.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك عدة دول من المرشح أن يهرب الإخوان إليها حال حدث أى تغير فى قطر يضطر الدوحة إلى مطالبة الإخوان بمغادرة أراضيها.

وقال الباحث الإسلامى لـ"الخليج 365"، إن ماليزيا وإندونيسيا مرشحتان لأن يهرب الإخوان إليها ومهيئتان فعليًا لمثل هذه الخطوة لأسباب عديدة واستنادًا أيضًا للحلف الذى يحاول أردوغان تدشينه من عدة دول إسلامية لتشكيل محور يحمل عنوان المحور الإسلامى، ويضم أيضًا باكستان كمحاولة لتعويض هزيمة مشروع الإسلام السياسى وسقوطه فى المنطقة العربية.

وأوضح هشام النجار، أن هناك توجهًا بالفعل لنقل جماعة الإخوان لدول هذا المحور للبدء فى مشروع أردوغان الجديد الذى يسعى لتحقيق نفس الأهداف لكن بأدوات واستراتيجيات مختلفة.