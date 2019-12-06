داخل صالونات الحلاقة.. مبادرة لمنع انتشار الفيروسات الكبدية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية" داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادي الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

وتستهدف المبادرة القضاء على بؤر العدوى داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادي الصحية.

وأوضحت الدكتورة سها حسين مدير إدارة الثقافة الصحية، أن الإدارة بالتعاون مع أجهزة وزارة التنمية المحلية وفريق التثقيف الصحي بالمديرية وإداراتها المختلفة، نظمت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل بالتعاون بين المثقفين الصحيين وأصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بمناطق (مدينة اسنا-العديسات – الطود - أرمنت –القرنة - الزينية) لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن فاعليات استكمال مبادرة 100 مليون صحة لمصر خالية من فيروس سي، وأن وزارة الصحة من المقرر لها أن تستمر في متابعة أهداف المبادرة لمدة عامين قادمين إلى حين التأكد من حماية جميع المواطنين من انتشار العدوى نهائياً بالأماكن المذكورة.