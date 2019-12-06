فحص 1070 حالة خلال قافلة طبية مجانية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج عن تنظيم مديرية الشئون الصحية لقافلة طبية مجانية في نجع أحمد إسماعيل التابعة لمركز أخميم، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح "جمعية" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن القافلة قدمت الخدمات الطبية في الوحدة الصحية بالقرية في تخصصات "باطنة، رمد، أطفال، تنظيم أسرة، عظام، أسنان، نساء وتوليد"، وأنه تم توقيع الكشف الطبي، وعمل التحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى في جميع التخصصات بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن القافلة شملت أيضاً خدمات التحاليل بجميع أنواعها "تحليل دم وطفيليات"، الكشف المبكر للضغط والسكر، التحويل لإحدى المستشفيات العامة والمركزية، والعلاج علي نفقة الدولة لذوي الأمراض المزمنة .

ولفت "جميعة" إلى أنه تم توقيع الكشف وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لـ1070 مريضًا من أهالي القرية والقرى المحيطة.