ضبط نصف طن كبدة مجهولة المصدر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، ومكتب مراقبة الأغذية، لضبط الأسواق ورصد المخالفات.

أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن كبدة مجهولة المصدر، وبدون بيانات دالة على مصدرها أو فواتير البيع، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم 3630، جنح الجنوب.

كما جرى ضبط 1152 زجاجة زيت زيتون بدون بيانات دالة على مصدرها ومجهولة الهوية، داخل إحدى المحال التجارية نطاق حي الجنوب، وتم مصادرة الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم 3629، جنح الجنوب، وإخطار النيابة العامة.