محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، ومكتب مراقبة الأغذية، لضبط الأسواق ورصد المخالفات.
أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن كبدة مجهولة المصدر، وبدون بيانات دالة على مصدرها أو فواتير البيع، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم 3630، جنح الجنوب.
كما جرى ضبط 1152 زجاجة زيت زيتون بدون بيانات دالة على مصدرها ومجهولة الهوية، داخل إحدى المحال التجارية نطاق حي الجنوب، وتم مصادرة الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم 3629، جنح الجنوب، وإخطار النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط نصف طن كبدة مجهولة المصدر في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.