بيلوسي عن قرار التحقيق مع ترامب : الرئيس انتهك الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
دافعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مرة أخرى عن قرار المضي قدماً في التحقيق بالتقصير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة إن "هذا لا يتعلق بالسياسة على الإطلاق. إنه يتعلق بالوطنية".
جاء ذلك خلال لقاء بيلوسي ببرنامج "تاون هول" على قناة "سي إن إن" الأمريكية مساء الخميس، ردا على اسئلة مقدم البرنامج والجمهور.
وقالت بيلوسي مجددا "الحقائق واضحة. الدستور واضح. الرئيس انتهك الدستور".
وأضافت "إذا لم نمض قدما في إجراءاتنا سوف نقول لأي رئيس مقبل، أي رئيس مستقبلي، سواء كان هو أو هي ربما، ديمقراطي أو جمهوري، إن ديمقراطيتنا قد ولت".
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