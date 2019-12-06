الشرطة الهندية تقتل أربعة أشخاص يُشتبه أنهم اغتصبوا امرأة وقتلوها

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن الشرطة في جنوب الهند قتلت صباح اليوم الجمعة أربعة رجال، يُشتبه أنهم اغتصبوا وقتلوا طبيبة بيطرية شابة، بينما كانوا يحاولون الفرار من السجن .

وأثار اغتصاب المرأة، 27 عامًا، وقتلها صدمة في مختلف أنحاء البلاد، بعد العثور على جثتها محترقة بشكل كبير الأسبوع الماضي قرب مدينة حيدر آباد.

وقال ضابط بالشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طلب عدم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه لا يتم السماح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه تم اقتياد الرجال الأربعة وجميعهم في العشرينات من أعمارهم إلى موقع الجريمة.

وأضاف أن فريق الشرطة أطلق النار عليهم دفاعا عن النفس، بعد أن أطلق اثنان من المشتبه بهم النار على الشرطة.

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وتابع رجل الشرطة "في موقع الجريمة، هاجم رجلان الشرطة وحاولا خطف الأسلحة، بينما كانا يحاولان الفرار. وأطلقت قوة الشرطة النار على الرجلين دفاعا عن النفس.

ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" عن ضابط الشرطة البارز، براكاشا ريدي قوله إن المشتبه بهم قتلوا "في تبادل لإطلاق النار"، وقد فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم قبل وصول أي مساعدة طبية.

وكانت عمليات القتل قد أثارت ردود فعل متباينة في مختلف أنحاء الهند. وقالت أسرة الضحية إنه تم تطبيق العدالة وأطلق السكان المحليون ألعابا نارية وخرجوا إلى الشوارع للإشادة بالشرطة.

غير أن سياسيين وخبراء قانونيين أعربوا عن قلقهم من أن عمليات القتل ربما كانت مدبرة، وقالوا إنه إذا كان ما حدث هو عملية قتل خارج نطاق القانون، فإن ذلك سوف يمثل سابقة خطيرة.

وكان قد عُثر على جثة المرأة في طريق جانبي قرب حيدر آباد الجمعة الماضية، بعد يومين من اختفائها