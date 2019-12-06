كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار للغاز بحفل زفاف في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 11 شخصًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، صباج اليوم الجمعة، فى انفجار للغاز بإقليم كردستان غرب إيران، حسبما نقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن مسؤول بخدمات الطوارئ.

وبحسب الوكالة الإيرانية، "قُتل 11 شخصا على الأقل وكان بينهم للأسف 5 أطفال عندما وقع انفجار للغاز ليلا بقاعة زفاف بمدينة سقز". وأضافت أن عشرات آخرين أصيبوا عندما حاولوا النجاة بأنفسهم.

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وعل الفور تم إرسال فرق الإنقاذ وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث.