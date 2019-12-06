مورينيو يرد على إمكانية ضم بيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، عن موقفه من إمكانية ضم نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، خلال الفترة القادمة.

وكان بيل قد أبدى إعجابه بتعاقد ناديه السابق توتنهام مع مورينيو لخلافة بوكيتينو، وأكد أنه سيقود السبيرز لتحقيق الألقاب.

وعلق مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "كلمات بيل؟ إنها لطيفة وأقدرها، ولم أعرف أنه قال ذلك، لكن إذا فعل ذلك فأنا ممتن للغاية".

وعما إذا كان يرغب في ضم بيل، أجاب:"هيا، هذا سؤال ليس بحاجة إلى إجابة".

يُذكر أن علاقة بيل مع جماهير ريال مدريد وصلت لمرحلة سيئة مؤخرًا، كما أن اللاعب كان على وشك الرحيل الصيف الماضي، وصرح وكيله مؤخرًا أنه ليس سعيدًا لكنه ملتزم بعقده مع الميرنغي.