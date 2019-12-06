بظل التوتر مع إيران: تجربة إسرائيلية على نظام دفع صاروخي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى جهاز الأمن الإسرائيلي تجربة صباح اليوم، الجمعة، على إطلاق نظام دفع صاروخي من قاعدة "بلماحيم" العسكرية في وسط البلاد. وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية إنه تم تحديد موعد التجربة مسبقا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في خلفية التجربة التوتر المتواصل بين إسرائيل وإيران وتبادل التهديدات بين الجانبين. وقبل التجربة جرى نقل وجهة تحليق وهبوط الطائرات المدنية في مطار اللد نحو الشمال، وبعد انتهاء التجربة عادت الحركة الجوية إلى سياقها المعتاد.

يشار إلى أن نظام الدفع الصاروخي يمكن أن يستخدم في إطلاق صواريخ طويلة المدى، مثل الصاروخين الإسرائيليين "ياريحو" أو "حيتس"، كما يمكن استخدامه من أجل إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وادعت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هذه التجربة تأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل لاحتمال أن تطلق إيران صواريخ موجهة أو طائرات بدون طيار مفخخة من العراق وسورية واليمن باتجاه إسرائيل.

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وفي سياق مرتبط، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في لشبونة أول من أمس، وتركز اللقاء على الموضوع الإيراني. وقال بومبيو في "تويتر" بعد اللقاء، إنه "ناقشنا الجهود الرامية إلى التصدي لنفوذ إيران المزعزع للمنطقة، ومواضيع أخرى على صلة بأمن إسرائيل".

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف هويته، أمس، لوكالة فرانس برس إن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، يعتزم إرسال 5 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، قال نائب وزير الدفاع، جون رود، إن الولايات المتحدة "تراقب سلوك إيران بقلق"، مضيفا أنه "نواصل مراقبة مستوى التهديد ولدينا القدرة على تكييف وجودنا بسرعة".

لكنّ رود نفى تقارير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول احتمال نشر 14 ألف جندي إضافي في المنطقة، كما نفت المتحدثة باسم البنتاغون، إليسا فرح، هذا العدد عبر حسابها على "تويتر".