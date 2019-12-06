طيران تال وند التركية تهبط لأول مرة في العراق

هبطت على أرض مطار بغداد الدولي صباح اليوم الجمعة، اول رحلة لشركة طيران تال وند التركية والتي ستقدم تسهيلات لشركات السفر والسياحة في العراق، فيما اعتبر المدير الاقليمي للشركة بكر الشمري ان فتح خطوط طيران جديدة تعتبر خطوة ايجابية لتعزيز سبل التواصل والتنقل بين البلدين على كافة الاصعدة ومن اهمها السياحية والتجارية.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "اول رحلة طيران لشركة تال وند التركية هبطت اليوم على ارض مطار بغداد الدولي"، مبينا ان "هذه الرحلة ستتبعها رحلة اخرى لباقي مطارات العراق الخمسة".

واضاف "هبوط طائرة شركة تال وند اليوم في مطار بغداد والقادمة من اسطنبول هي افتتاحية، حيث ستكون ايضا لها رحلة من بغداد الى سامسونك في اليوم ذاته واكد ان في الايام القادمة العديد من الوجهات من بغداد لمطار انطاليا ومطار دلمان وجميع مطار المدن التركية وبالعكس ايضا الى المطارات العراقية".

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واكد ان "العمل بهذه الشركة وفقا للاساليب الحديثة والمعايير الدولية لسلطة الطيران"، مشيرا الى انه "سيكون هناك تعاون اكثر مع شركات القطاع الخاص والشركات السياحية لتقديم خدمات افضل لها".

وتابع الشمري ان "الاقبال على هذه الرحلة الاولى كبير جدا وبنسبة أمتلاء 100%"، موضحا ان "الشركة لها مراكز مبيعات في بغداد، مكتبين رئيسيين بالكرخ والرصافة اضافة الى جميع محافظات العراق حيث سيكون في كل محافظة وكيل لها".

ولفت الشمري الى ان "مراكز المبيعات تشمل اصدار التذاكر وخدمة الزبائن".