أفادت وكالة عالمية، الجمعة، بأن روسيا وتركيا تعملان على إبرام عقد جديد لتسليم أنقرة شحنة إضافية من صواريخ إس-400. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية خبرا نقلته "سكاي نيوز عربية" إن "روسيا وتركيا تعملان على إبرام عقد جديد لتسليم أنقرة شحنة إضافية من صواريخ إس-400".

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