علاوي: تعرض متظاهري التحرير للطعن استكمالٌ لجرائم القناصة

وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حالات الطعن التي تعرض لها المحتجون السلميون في ساحة التحرير هي استمرار لجرائم استهدافهم بالقنابل الدخانية والرصاص الحي".

وأضاف علاوي، أن "الصمت عما شهدته ساحة التحرير امس محرج ومخجل للعملية السياسية التي اصبحت في وادٍ وشعبنا الكريم في واد اخر"، مؤكدا أن "هذا الصمت سيشجع اولئك المخربين على تكرار جرائمهم باستهداف المتظاهرين والمعتصمين".



وتساءل علاوي، "من يقف وراء هؤلاء ومن يوفر لهم الدعم والمساندة وماهي الرسالة التي يراد ايصالها عبر تلك الجريمة"، داعيا الاجهزة الامنية الى "تحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير الحماية للتظاهرات والمتظاهرين".