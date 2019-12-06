علاوي: تعرض متظاهري التحرير للطعن استكمالٌ لجرائم القناصة

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة، تعرض متظاهري التحرير للطعن استكمال لجرائم القناصة واستهدافهم بالقنابل الدخانية والرصاص الحي.
وأضاف علاوي، أن "الصمت عما شهدته ساحة التحرير امس محرج ومخجل للعملية السياسية التي اصبحت في وادٍ وشعبنا الكريم في واد اخر"، مؤكدا أن "هذا الصمت سيشجع اولئك المخربين على تكرار جرائمهم باستهداف المتظاهرين والمعتصمين".
وتساءل علاوي، "من يقف وراء هؤلاء ومن يوفر لهم الدعم والمساندة وماهي الرسالة التي يراد ايصالها عبر تلك الجريمة"، داعيا الاجهزة الامنية الى "تحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير الحماية للتظاهرات والمتظاهرين".
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