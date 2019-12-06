ترامب ينفي عزمه إرسال 12 ألف جندي أمريكي إضافي إلى السعودية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الأخبار التي تشير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس إرسال ما بين 4 إلى 7 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط، لتعزيز قدراته الدفاعية بمواجهة ما يسميه التهديدات الإيرانية في الخليج.

وقال ترامب عبر "تويتر"، "الأخبار التي تشير إلى أننا نريد إرسال 12 ألف جندي إلى المملكة العربية السعودية هي قصة وهمية أو بالأحرى أخبار كاذبة".

Advertisements

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت نهاية أيلول الماضي أنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية.

هذا وتصاعد التوتر في منطقة الخليج خاصة في ظل توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكذلك مهاجمة جماعة "أنصار الله" لمنشآت نفطية وإمدادات للطاقة تابعة لشركة "أرامكو" العملاقة في المملكة العربية السعودية.