النشرة: الهدوء التام يسود في منطقة حاصبيا مع غياب مظاهر الاحتجاج

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن الهدوء التام يسود المنطقة والحركة طبيعية مع غياب مظاهر الاحتجاج والاعتصام للحراك الشعبي حتى ​الساعة​. وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام حركة وفتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية و​المصارف​ وذلك في ظل دوريات بات شبه متواصلة للجيش و​قوى الأمن الداخلي​ بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين.

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