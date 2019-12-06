عبدالله: حزبنا باق وسيقوى بتكامل اجياله

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "صرخة ​الانتفاضة​ وشعاراتها، اثبتت من جديد، ان الفكر الإنساني اليساري الوطني العلماني للمعلم كمال جنبلاط، يبقى هو طريق الحل". وأكد ان "المهم ان نرتقي نحن في ذكرى ميلاده، فكرا ونضالا ووعيا، وأن نعكس في ال​سياسة​ والأداء والتنظيم، مفاهيم الحرية والعدالة والتطور المتجددة، حزبنا باق وسيقوى بتكامل اجياله".

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