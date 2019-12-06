النشرة: اعتصام امام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أنه لليوم الثاني على التوالي نفذ المحتجون اعتصاما امام ​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات في النبطية (النافعة) للمطالبة بمحاسبة ناهبي ​المال​ العام

وعمد المحتجون الى اقفال المدخل الرئيسي للمصلحة بعدما سمحوا للموظفين بالدخول فقط ، مانعين دخول أيا من المواطنين او معقبي المعاملات. ولوحظ انتشار لعناصر من ​قوى الامن الداخلي​ بعدما ساد توتر مماثل للامس بين ​المحتجين​ وأصحاب مكاتب السوق ومعقبي المعاملات الذين احتجوا ايضا على اقفال المصلحة وتعطيل مصالح المواطنين.

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