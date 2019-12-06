ضاهر: لن أشارك في الاستشارات النيابية إذا كان سمير الخطيب هو المرشح

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لن يشارك في ​الاستشارات النيابية​ إذا كان ​سمير الخطيب​ هو المرشح الوحيد ل​رئاسة الحكومة​ اللبنانية، بغض النظر من موقف حلفائه في تكتل ​لبنان القوي​، وذلك انسجاماً مع قناعاته الشخصية".

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