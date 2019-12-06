إطلاق الفرع المغربي لشبكة النساء العاملات في المجال النووي

أطلقت جامعة ابن طفيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالقنطيرة، الفرع الوطني لشبكة النساء العاملات في المجال النووي، وهي شبكة دولية تضم أعضاء من أزيد من 100 بلد.

وتم تدشين الفرع المغربي للشبكة، إطلاق شبكة النساء العاملات في المجال النوويبتعاون مع منظمة “ويمن إن نيوكليير غلوبال“، بمناسبة انعقاد مؤتمر على مدى يومين يجمع حوالي 50 سيدة ينحدرن من 17 بلدا إفريقيا، وكذا خبراء يعملون في المجال النووي، بهدف تقاسم المعارف والممارسات الجيدة، وتمكين النساء لتحسين المساواة بين الرجال والنساء، ومساعدة المشاركات من إفريقيا على تطوير الفروعالوطنية للشبكة الدولية.

وأبرزت رئيسة المؤتمر، أم كلثوم حكم، الأستاذة المتخصصة في الفيزياء النووية بجامعة ابن طفيل، أن هذا الحدث يروم تبادل التجارب وبلورة الشراكات وبحث سبل تحسين تمثيلية النساء في المجال النووي على الصعيد الإفريقي.

وأشارت إلى أن إطلاق الفرع الوطني للمنظمة بالمغرب يعد خطوة هامة في إطار خارطة الطريق لإحداث الفرع الإقليمي للمنظمة بإفريقيا، موضحة أن النساء يعانين من نقص التمثيلية على الصعيد الدولي في المجال النووي، وأنه تم إطلاق العديد من المبادرات لتجاوز هذا الوضع.

غير أن الإحصائيات تظهر تحقيق تقدم خلال السنوات الأخيرة، تضيف حكم، مسجلة أنه يتعين التركيز على إرساء القوانين والمساطر، وتعزيز تعليم وتكوين الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتغيير التصورات بشأن قضايا النوع الاجتماعي.