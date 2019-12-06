البعنة: مصرع إبراهيم حصارمة متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، فجر اليوم الجمعة، عن وفاة إبراهيم أحمد حصارمة (65 عاما) من بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، متأثرا بجروحه بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار قبل أسبوعين.

وكان الضحية قد أحيل إلى مستشفى نهريا لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح حرجة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في ساحة منزله. كما أسفرت الجريمة حينها عن إصابة شخص آخر، بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وجرى إحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير"، في الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد تشييع الجنازة.

وتسود حالة من الغضب والاستياء العارمة على بلدة البعنة والمنطقة منذ انتشار نبأ الوفاة المفجع.

هذا، وبمقتل حصارمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 89 قتيلا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.