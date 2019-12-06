حالة الطقس: أمطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيأة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة تشتد خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .