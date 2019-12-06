بالصورة.. المتظاهرون يتعاطفون مع محمد قاسم في ساحات الاعتصام

تعاطف المتظاهرون في ساحات الاعتصام بمحافظة البصرة مع لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم، لإضاعته ركلة جزء امام البحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24".

قاسم انهمر بالبكاء بعد اضاعته لركلة الجزاء وتسببه بخروج العراق من البطولة، حيث انتهت المباراة بخسارة العراق (5-3) بركلات الترجيح بعد التعادل في الأشواط الاصلية والاضافية 2-2، امس الخميس.

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ورفع المتظاهرون صورة لقاسم وكتبوا عليها: "بكم يبتسم العراق.. القادم فضل، كلنا محمد قاسم، لا تحزن".