هل انتهى مشوار كاتانيتش مع العراق .. وكيل اعماله يكشف الحقيقة

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2019-12-06 | 07:14
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كشف بهروز دزهبود، وكيل اعمال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سربتشكو كاتانيتش، حقيقة نهاية مشوار المدرب مع اسود الرافدين بعد خروجه من كأس الخليج "خليجي 24".
وغادر المنتخب الوطني، بطولة الخليج بعد خسارته امام البحرين بركلات الجزاء (5-3) عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 في نصف نهائي البطولة.
وقال بهروز في حديث للسومرية نيوز، إن "المدرب سريتشكو كاتانيتش، مستمر في قيادة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ولا نية له لمغادرة الفريق".
وأوضح أن "كاتانيتش، يحترم عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ويرغب في تحقيق اهدفه مع العراق وقيادته الى كأس العالم في قطر 2022".
يذكر أن وسائل اعلام اشارت الى ان المدرب ابلغ اتحاد لكرة بعدم رغبته في الاستمرار بمنصبه بعد خروجه من نصف نهائي كأس الخليج.
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