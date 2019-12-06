صحيفة الغارديان: طعن جماعي في بغداد

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمايكل صافي عن الوضع في العراق يقول فيه إن 11 شخصا من المتظاهرين طعنوا بالسلاح الأبيض في بغداد.

ويقول صافي إن "البعض يرى أنه ربما تكون هناك عناصر اشتبكت مع المتظاهرين تعمل نيابة عن أجهزة الدولة أو جهة أخرى تسعى لزرع الخلاف بين معارضي الحكومة".

ويضيف الصحفي أنه "بالرغم من قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل أيام إلا أن المظاهرات لم تتوقف، فالمتظاهرون يؤكدون أنهم يرغبون في تغيير النظام السياسي للبلاد بكل مؤسساته دون استثناء".

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ويقول صافي "كان من المفترض أن يدشن الانتصار على تنظيم داعش وانتخاب عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء حقبة جديدة في العراق، لكن بدلا عن ذلك ساهم الحدثان في إظهار حجم الغضب الشعبي على النخبة السياسية خاصة من قبل الشباب الذين يعانون من الفساد الممنهج وظروف المعيشة الصعبة".

ويتابع "لقد أصبح الشعور العام تجاه النخبة السياسية حسب المحللين السياسيين يتلخص في أنهم يتربحون مما يجري في البلاد على حساب المواطن الفقير الذي يتحمل العبء وحده".