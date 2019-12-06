واتس آب تعتزم محاسبة مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية

أعلنت شركة "واتس آب" أنها ستطلق يوم 7 كانون الاول حملة محاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها للتراسل الفوري من خلال إرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ"السبام". وحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق "واس آب" أضافت الشركة ميزة مهمة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في الدردشات والمحادثات الجماعية ويهدف هذا التعديل إلى حماية مستخدمي "واتس آب" من إمطارهم بالرسائل المزعجة غير المرغوب فيها ولم تحدد الشركة نوع وطبيعة الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها ضد الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بإرسال "السبام" عبر تطبيق "واتس آب". وأكدت الشركة أن "التطبيق ليس مخصصا للرسائل الجماعية والآلية والتلقائية".



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