ترامب ينفي عزم أمريكا إرسال 12 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، صحة ما أشيع عن اعتزام أمريكا إرسال 12 ألف جندي للمملكة العربية السعودية.

وقال دونالد ترامب في تغريدة له على "تويتر"، "الأخبار التي تم تداولها حول إرسال أمريكا 12 ألف جندي أمريكي إلى السعودية أخبار زائفة".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تُسمّها، إن الرئيس دونالد ترامب قد يُعلن عن تعزيز الوجود العسكري في وقت لاحق هذا الشهر.

ونشر البنتاجون بدءا من فصل الربيع 14 ألف جندي، أضيفوا إلى 70 ألف عسكري متمركزين أصلا "لضمان الأمن في المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى الجنود الـ14 ألفا يمكن أن يُرسل البنتاجون أيضا إلى المنطقة نحو 12 سفينة حربية إضافية.