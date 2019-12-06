هادي حبيش: نحن قلنا لسمير الخطيب نحن معك في رئاسة الحكومة

شرح عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ الاحداث التي حصلت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد ​الحريري​​ من وقت بدء الحراك، قائلا "​استقالة الحريري​ جاءت استجابة للناس في الشارع وقال انه لا حل إلا من خلال حكومة أخصائيين ترضي الشارع ويمكن ان تتعاطى مع ​المجتمع الدولي​ الذي من دونه لا يمكن الخروج من الازمة المالية التي نتوجه نحوها وأكد للفريق الثاني اي "​التيار الوطني الحر​" و"​حزب الله​" وحركة "أمل" أنه في حال لا يريدون هذه الحكومة فلن يكون العائق امام ​تشكيل الحكومة​ وليطرحوا الاسماء وعملوا على ذلك فبدأ ب​نواف سلام​ الذي جوبه بالرفض وبعدها الوزيرين السابقين ​محمد الصفدي​ و​بهيج طبارة​ الذين قبل بهما الحريري ولكن لا أعرف ما جرى وبعدها ​سمير الخطيب​ الذي بدأ ب​الاتصالات​ ونحن قلنا له نحن معك في ​رئاسة الحكومة​".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر حبيش ان "من لا يقرأ ثورة 17 تشرين الاول لا يقرأ ​سياسة​ واليوم لسنا بوارد "ركب" ​الثورة​ ويجب عدم انكار واقع الناس في الشارع"، مشيراً إلى "إننا أمام 3 خيارات، حكومة أخصائيين او حكومة تكنو سياسية أو لا حكومة ويبقى أمل إنقاذ البلد صفر في المئة لذلك ذهبنا الى دعم ترشيح الخطيب لتأليف حكومة تكنو سياسية ونعطيها الثقة تبعاً لاسمائها"، مؤكداً "إننا لا نمانع وجود حكومة برئاسة الخطيب توجد الحل المالي للازمة الحالية ونحن ذاهبون الى انهيار مالي كبير".