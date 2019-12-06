أكد رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له خلال استقباله وفود شعبيه في دارته ان "صعوبة وتعقيدات الازمة تحتم استنفار كل القدرات والتواضع لا بل التنازل عن المصالح المذهبية والخاصة لان الخطر تجاوز حافة الهاوية والانهيار سيسقط الوطن"، مشددا على أن "من يلعب لعبة الشارع ويناور فهو خائن لان الحاجة والوضع المعيشي السئ لدى غالبية الشعب سيشعل نارا ستحرق الاخضر واليابس".
من جهة اخرى اعتبر ان "لعبة الافلاس والدولار والمصارف هي لعبة مشبوهة تندرج في سياق التآمر على الوطن"، مستهجنا "غياب المطالب بعودة النازحين السوريين والنداءات التي تدعو للاسراع في آلية استخراج النفط، وهذان هما المؤشر للتوجه الوطني السيادي او التحرك ضمن اجندات الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: لا وقت للمناورة و الابتزاز لأنها لعب بمصير الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.