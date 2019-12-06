حسن يعقوب: لا وقت للمناورة و الابتزاز لأنها لعب بمصير الوطن

أكد رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له خلال استقباله وفود شعبيه في دارته ان "صعوبة وتعقيدات الازمة تحتم استنفار كل القدرات والتواضع لا بل التنازل عن المصالح المذهبية والخاصة لان الخطر تجاوز حافة الهاوية والانهيار سيسقط الوطن"، مشددا على أن "من يلعب لعبة الشارع ويناور فهو خائن لان الحاجة والوضع المعيشي السئ لدى غالبية الشعب سيشعل نارا ستحرق الاخضر واليابس".

من جهة اخرى اعتبر ان "لعبة الافلاس و​الدولار​ و​المصارف​ هي لعبة مشبوهة تندرج في سياق التآمر على الوطن"، مستهجنا "غياب المطالب بعودة ​النازحين السوريين​ والنداءات التي تدعو للاسراع في آلية استخراج ​النفط​، وهذان هما المؤشر للتوجه الوطني السيادي او التحرك ضمن اجندات الخارج".