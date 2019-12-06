مصادر الجمهورية: الحريري ما زال على موقفه الداعم لسمير لخطيب

لفتت مصادر "​بيت الوسط​" لـ"الجمهورية" الى انه "ليس على لائحة مواعيد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ اليوم اي موعد لاجتماع كتلة "المستقبل". ولم تشأ هذه المصادر نفي او تأكيد المعلومات التي قالت بإنعقاده الأحد المقبل، رافضة الربط بين هذا الموعد واي حراك في الشارع.

ورداً على سؤال أكّدت المصادر لـ"الجمهورية"، انّ الحريري ما زال على موقفه الداعم لسمير لخطيب، وهو ما أكّده في الدردشة مع الإعلاميين بعد لقائه ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ امس الاول، وانّ موقفه لم يتغّير حتى الآن".