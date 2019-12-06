البنتاغون يدرس إرسال 7آلاف جندي إضافي إلى الخليج لمواجهة تهديدات إيران

كشف مسؤولون عسكريون أميركيون لقناة الـ"CNN"، أن "​البنتاغون​ يدرس إرسال ما بين 4 إلى 7 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط، لتعزيز قدراته الدفاعية بمواجهة ما يسميه التهديدات ال​إيران​ية في ​الخليج​"، وأشاروا الى أن "​القوات​ الإضافية، تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي من خلال تشكيلة من ​القوات الأميركية​ البرية والجوية والبحرية، خاصة بعد نقل ​صواريخ​ إيرانية قصيرة المدى إلى ​العراق​، ما يعد تهديدا للقوات الأميركية هناك، وأضافوا أنه ربما يتم نقل تلك ​الصواريخ​ لتهدد ​المملكة العربية السعودية​".

وأوضحوا أن "المناقشات الجارية الآن تركز على القدرات العسكرية الإضافية اللازمة لردع إيران، والمدة الملائمة لنقل تلك المعدات العسكرية ​الجديدة​ والقوات إلى المنطقة"، لافتين الى أنه "بمجرد تحديد تلك القدرات العسكرية، سيتم تحديد عدد القوات اللازمة"، مؤكدين أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد، وعملية نشر القوات الإضافية الجديدة ربما تبدأ بعدد أقل يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جندي".