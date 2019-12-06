الطاقة الروسية: مد خط أنابيب غاز "التيار الشمالي-2" يجري وفقا للموعد المحدد

أكد وزير ​الطاقة​ الروسي، ​ألكسندر نوفاك​ أن العمل لمد خط أنابيب غاز " التيار الشمالي-2" يجري وفقا للموعد المحدد. وقال الوزير: "يجري العمل لمد خط أنابيب غاز "التيار الشمالي-2" وفقا للموعد المحدد، ولعبت ​الدنمارك​ دورا مهما بهذا الصدد، بمنح الإذن بمواصل العمل في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأضاف نوفاك أن: "هذا يؤكد مرة أخرى الجدوى الاقتصادية للمشروع واهتمام الشركاء الأوروبيين بتوفير إمدادات الطاقة المضمونة".

وأصدرت الدنمارك، آخر الدول التي يجب أن يمر عبرها "التيار الشمالي-2" برا أو بحرا، في 30 تشرين الأول، تصريحا لمد جزء من خط أنابيب ​الغاز​ الذي يربط بين ​روسيا​ و​ألمانيا​ عبر الجرف الجنوبي الشرقي لجزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019. ويمر خط أنابيب الغاز عبر ​المياه​ الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا و​فنلندا​ و​السويد​ والدنمارك وألمانيا.

وتعتبر شركة " نورد ستريم-2 أي جي"، التي تملك "غازبروم" 100 بالمئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيين في المشروع - "شل" و"أو أم في" و"إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 بالمئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو [إجمالي 4.75 مليار يورو]، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".