الشرطة الأميركية: سقوط قتلى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

اعلنت الشرطة الأميركية إن عددا من القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.
واوضحت الشرطة إن الحادث بدأ بعملية سرقة لمتجر مجوهرات بولاية فلوريدا، ما أدى إلى اختطاف شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس"، وعملية مطاردة كبيرة للمسلحين بشوارع مدينة "كورال جابلز".
وقال رئيس شرطة "كورال جابلز"، إدورد هوداك، في تصريح صحفي إن العديد من المشتبه بهم تبادلوا إطلاق النار مع عامل بمتجر المجوهرات.
وأظهرت لقطات مصورة ضباط الشرطة في مكان الحادث والعديد من آثار الحادث على الأرض. وأضاف هوداك إن امرأة تعمل في متجر المجوهرات أصيبت في الحادث، لكن لم يصب أحد آخر.
من جانبها، أكدت شرطة مدينة "ميرامار" وقوع عددا من القتلى من بينهم ضابط شرطة.
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