محكمة استونية تفرج عن متهم بالتجسس والخيانة لصالح روسيا

أمرت المحكمة المحلية في مدينة تارتو ب​استونيا​ بـ"الإفراج عن المتهم هرمان شيم، أحد كبار المسئولين السابقين ب​وزارة الدفاع​ المحكوم عليه بالسجن، بتهمة الخيانة و​التجسس​ لصالح ​روسيا​".

وذكر راديو "صوت أميركا" ان "المتهم حكم عليه عام 2009، بالسجن لمدة 12 عاما وستة أشهر بتهمة الخيانة إثر قيامه بنقل أسرار هامة تتعلق بحلف الأطلنطي "​الناتو​" إلى روسيا إبان شغله لمنصب مدير إدارة ​الأمن​ بوزارة الدفاع الاستونية".

وكان الناتو قرر بعد الكشف عن أبعاد هذه القضية إنهاء أوراق اعتماد اثنين من الدبلوماسيين الروس في ​بروكسل​ عام 2009.

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