مقتل 3 جنود من الحرس الوطني الأميركي بتحطم مروحية

ذكر الحرس الوطني الأميركي أن "3 من عسكرييه قتلوا جراء ​تحطم مروحية​ من من طراز UH-60 Black Hawk تابعة لهيئة أمن الطيران الحربي التابع للحرس الوطني في سانت - كلاود في ولاية ​مينيسوتا​.

وأوضح أن "الاتصال فقد بالمروحية في ​الساعة​ 14:05 تقريبا بالتوقيت المحلي خلال تنفيذ طاقمها رحلة اختبارية من سانت - كلاود، بينما أكدت السلطات المحلية إجراء تحقيق في الحادث".