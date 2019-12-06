مقتل 3 جنود من الحرس الوطني الأميركي بتحطم مروحية

ذكر الحرس الوطني الأميركي أن "3 من عسكرييه قتلوا جراء تحطم مروحية من من طراز UH-60 Black Hawk تابعة لهيئة أمن الطيران الحربي التابع للحرس الوطني في سانت - كلاود في ولاية مينيسوتا.
وأوضح أن "الاتصال فقد بالمروحية في الساعة 14:05 تقريبا بالتوقيت المحلي خلال تنفيذ طاقمها رحلة اختبارية من سانت - كلاود، بينما أكدت السلطات المحلية إجراء تحقيق في الحادث".
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