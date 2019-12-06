محتجون اقفلوا بالسلاسل المعدنية بوابة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا

أقدم محتجون ليلا، أطلقوا على أنفسهم "​الجناح​ الثوري لصيدا تنتفض"، على وضع اقفال وسلاسل معدنية على البوابة الحديدية ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ في صيدا ورش الاقفال باللون الأحمر، وذلك "ردا على قيام المؤسسة بقطع المياه عن عدد من الأبنية والمنازل في صيدا لتأخرهم عن دفع فواتيرهم المستحقة"، وذلك بحسب ما جاء في بيان صادر عنهم.



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