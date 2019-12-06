شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال الأتراك: الديون الخارجية بلغت 62% من الدخل القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن رئيس جمعية المصنعين ورجال الأعمال الأتراك تحذيره من صعوبة الحديث عن تحسن البيئة الاستثمارية فى تركيا فى ظل عدم تفعيل القانون، مشيرًا ارتفاع الديون الداخلية والبطالة والتضخم.

وقال رئيس جمعية المصنعين ورجال الأعمال الأتراك سيمون كاسلوفسكي، إنه يجب علينا أن يكون لدينا وعي بأن البطالة والديون الخارجية وصلتا إلى مستويات لم نشهدها من قبل.

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وحذر من أن الديون الخارجية المستحقة على تركيا بلغت نحو 62% من إجمالي الدخل القومي التركي، لافتا إلى أنه يجب على تركيا أن يكون لديها وعي بأن البطالة والديون الخارجية وصلت إلى مستويات لم نشهدها من قبل.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن رقم العاطلين عن العمل في تركيا وصل إلى 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص عن العام الماضي، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر الماضي، فيما فقز التضخم في نوفمبر الماضي إلى 10.56 %، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26 %، بعدما كان في شهر أغسطس 15.01%، وفي يوليو 16.65%..