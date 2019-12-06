محافظ جنوب سيناء يلتقي ممثلي شركات السياحة الإنجليزية استعدادا لعودة الرحلات لشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور - (أ ش أ):

التقى محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع وفد من شركات السياحة والطيران الإنجليزية بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لعودة الرحلات الجوية إلى المدينة.

حضر اللقاء رجال أعمال ومستثمرون، إلى جانب رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، ورئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء جيفارا الجافي، ورئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ تامر مكرم.

تأتي أهمية الزيارة في هذا التوقيت لاسيما بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ؛ مما سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية ليس إلى مدينة شرم الشيخ فحسب؛ ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام.

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وأعرب وفد الشركات السياحية الإنجليزي - أثناء لقائه مع محافظ جنوب سيناء - عن سعادتهم البالغة بالأجواء التي شهدها في مدينة شرم الشيخ ، مشيدين بالحالة الأمنية التي لمسها أعضاء الوفد خلال الزيارة، مؤكدا أن الزيارة جاءت بمبادرة ودعوة من خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء زيارته الأخيرة لبريطانيا للمشاركة في بورصة لندن السياحية؛ للتعرف عن كثب على حقيقة الأوضاع فى شرم الشيخ ومشاهدة منتجع من أجمل المنتجعات السياحية فى العالم.

وقام وفد شركات السياحة والطيران الإنجليزية بزيارة الأماكن السياحية بشرم الشيخ؛ للتعرف على أهم المزارات السياحية بالمدينة والاستمتاع بها، كما قام الوفد بجولة في مطار شرم الشيخ وكمين دهب كما قضوا رحلة بحرية، وقاموا بجولة جبلية وزيارة المستشفى وكاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة، والسوق القديم، وشاهدوا التواجد الكثيف للسياحة الأوروبية في شرم الشيخ، كما تفقد الوفد بعض المنشآت السياحية والفنادق وسوهو سكوير فى شرم الشيخ .

وفي نهاية اللقاء، شكر محافظ جنوب سيناء الوفد، طالبا أن ينقلوا الصورة كما لمسوها في كافة الأماكن، مؤكدا استقباله أول طيران مباشر قادم من انجلترا هذا الشهر في المطار، وطالبهم بحضور وفد إعلامي انجليزى على الطائرة ليرصد أجواء الاستقبال ويقوم أيضا بعمل جولة في مدينة شرم الشيخ.

وقام المحافظ بعد ذلك بتقديم "الشال البدوي" وميدالية المحافظة لباقي الوفد.