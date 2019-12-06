"أمطار وصقيع".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الجمعة ـ السبت ـ الأحد".

وتوقعت الهيئة، أن يسود الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 22 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 16

الوجه البحري والقاهرة 23 14

جنوب سيناء والغردقة 24 16

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 16

وعن طقس السبت، توقعت الهيئة، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 21 17

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 22 14

جنوب سيناء والغردقة 24 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 17

وعن طقس الأحد، توقعت الهيئة، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين "الأحمر والمتوسط"، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 21 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 22 13

جنوب سيناء والغردقة 23 17

شمال الصعيد 22 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 17​