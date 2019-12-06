بالشروط والتفاصيل.. الأزهر يفتح باب التقدم للابتعاث للخارج في رمضان السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يفتح الأزهر الشريف، السبت المقبل، باب القبول للراغبين في التقدم لبعثات شهر رمضان المعظم للعام 1441هـ/2020م، على البوابة الإلكترونية، ولمدة أسبوعين.

وأتاح الأزهر الشريف للوعاظ من الرجال، التقدم للابعثات للخارج في شهر رمضان، من حملة المؤهلات العليا المقيدون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف والمستوفون لشروط التقدم.

طالب الأزهر الشريف، أن يرفق المتقدمون بطلب التقدم الإلكتروني للمسابقة المستندات الآتية:

ـ صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

ـ صورة طبق الأصل من الموقف من التجنيد.

ـ صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي.

ـ صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين.

ـ عدد (3) صور ألوان من جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل.

ـ عدد (2) صورة شخصية (4 × 6) + عدد (2) صورة شخصية (5 × 8)، مع ضرورة توافر الشروط الآتية:

Advertisements

1. أن يكون المتقدم من وعاظ الأزهر (ذكور فقط) من حملة المؤهلات العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر.

2. أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات- على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.

3. ألا تقل تقاريره الفنية في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن 85 درجة، وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة.

4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا.

5. أن يكون صالحًا للابتعاث من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة.

6. ألا يكون قد سبق وأن وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.

7. ألا يكون محالاً إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان1441هـ/2020م.

8. ألا يكون قد سبق له الابتعاث للخارج من قبل سواء كان إيفاد عام أو لشهر رمضان.

9. ألا يكون قد أمضى بالخارج عشر سنوات في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها أو إجازة دون مرتب.

10. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.​