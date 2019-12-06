مقتل 3 جنود في سقوط طائرة أميركية

قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك سقطت في وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل كل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متنها وعددهم ثلاثة، بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وتجمعت طواقم الطوارئ في موقع الحادث. ولم يتم نشر أسماء طاقم الطائرة لكن حاكم مينيسوتا قال في إفادة صحفية، إن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف والز "عند الساعة 1400 تقريبا اليوم سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا طراز بلاك هوك يو إتش-60 على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غربي سانت كلاود" في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.

وتابع "أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة".

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كان الحرس الوطني لمينيسوتا قال على تويتر في وقت سابق، إنه فقد الاتصال بالطائرة في حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي.