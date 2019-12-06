كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط قتلى في تبادل لإطلاق النار بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء الخميس، سقوط عدد من القتلى أثناء التصدي لعملية سرقة متجر مجوهرات في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا، بعد عملية مطاردة كبيرة للمسلحين.

وقال رئيس شرطة "كورال جابلز"، إدورد هوداك، إن سيدة كانت موجودة في المتجر أثناء العملية أصيب، وهي المصاب الوحيد في الحادث، لافتا إلى أن الحادث بدأ بمحاولة سرقة المتجر، وحاول المعتدون اختطاف شاحنة تتبع شركة "يو بي إس".

وأشارت الشرطة إلى سقوط عدد من القتلى بينهم أحد ضباط الشرطة.